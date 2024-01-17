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В Тамбове пообещали почистить «ядовитый» пруд после жалоб горожан

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Жители Тамбова обратились к уполномоченному по правам человека в регионе по вопросу очистки городского пруда. Искусственный водоем, предназначенный для накопления и хранения воды для различных хозяйственных целей, сильно загрязнен.

Проверка показала, что вода в пруду загрязнена марганцем, причем норма его содержания превышена в 148 раз. Также в водоеме выявили сульфиды (превышение в 14 раз) и поверхностно-активные вещества (в 2,5 раза), сообщили в аппарате уполномоченного.

Пруд не имеет гидрологической связи с другими водными объектами. Согласно информации от мэрии, земельный участок, на котором находится водоем, передан в бессрочное пользование МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения», а мероприятия по его расчистке будут организованы до июля 2024 года

Устранение нарушений прав граждан на благоприятную окружающую среду остается на контроле уполномоченного по правам человека, отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ранее сообщалось, что в Тамбове расчистили 500-метровый участок русла реки Цна. Со дна поднято более 18 тыс. куб. м донного грунта. Далее работы пройдут на участке вдоль набережной и ниже по течению.

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