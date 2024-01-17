Глава МИД Ирана назвал помощь США виновницей продолжения войны в Газе

Израиль давно был бы вынужден свернуть наземную операцию в секторе Газа, если бы США прекратили оказывать поддержку армии страны. Об этом 17 января заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

«Все лидеры в нашем регионе полагают, что без поддержки США война остановилась бы сегодня, через 10 минут [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху пал бы, и он не смог бы продолжать войну», — сказал дипломат, находясь в швейцарском Давосе.

Ранее 17 января Абдоллахиян отметил, что решить ближневосточную проблему с помощью войны в секторе Газа не удастся. Он указал, что не получится уничтожить ХАМАС и освободить заложников, продолжая вести военные действия.

16 января пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер Джо Байден 17 января обсудит с лидерами конгресса США свои запросы по поводу национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.

В тот же день американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса. Он признал, что арабские страны не будут принимать участие в восстановлении сектора Газа «только для того, чтобы его снова сравняли с землей» через год или через пять лет.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.