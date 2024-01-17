Мошенник похитил у блогера Гарика Угарика 1 млн рублей

Мошенник похитил у известного блогера Игоря Станцоя, более известного как Гарик Угарик, более 1 млн рублей. Об этом 17 января сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в 2022 году. В январе того года блогер, у которого в соцсети TikTok 6 млн подписчиков, познакомился с мошенником, которому он с июня по ноябрь 2022 года передавал деньги под расписки под предлогом вложения в бизнес по продаже машин, а также связанный с валютными операциями.

В ноябре 2022 года аферист перестал выходить на связь с блогером, деньги ему тот не вернул. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

По данному факту организована проверка.

Ранее, 29 декабря, летчик-космонавт Михаил Тюрин стал жертвой мошенников. Злоумышленник вынудил его несколько раз снять средства со своего накопительного счета и перевести на чужой. Кроме того, Тюрин взял два кредита, чтобы перевести деньги. Общий ущерб составил более 10 млн рублей.