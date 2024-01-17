Жители Балаково пожаловались в полицию на избиение щенка подростком
Жители Балаково Саратовской области стали свидетелями жесткого обращения несовершеннолетнего с собакой. Мальчик лет 10–12 издевался на щенком породы бигль.
Инцидент произошел между улицами Малая и Большая Вокзальная во вторник, 16 января. Информация об этом появилась в сообществе «Типичный Балаково» в соцсети «ВКонтакте».
«Минут 20 он просто уничтожал щенка, бил ногами, душил, подвешивал за поводок. Щенок дико визжал. Пока жена не спустилась и не вразумила мальчишку, что так делать нельзя», — сказано в публикации.
Женщина сказала парню, что сняла избиение щенка на видео, и пригрозила показать кадры его родителям. Несовершеннолетний начал плакать и умолять ее не делать этого.
В региональном главке МВД сообщили ИА «Взгляд-инфо», что сообщение о жестоком обращении с животным зарегистрировано. Проводится проверка.
Ранее «Известия» писали, что в России появятся штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Нарушители заплатят до 100 тыс. рублей.