Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Экономика
Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года при уточнении данных
Общество
Более 100 млн человек стали пользователями портала «Госуслуги»
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Экономика
Российские рыбаки в 2023 году добыли более 5 млн т рыбы
Экономика
Минфин обнулил остатки евро в Фонде национального благосостояния
Мир
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Мир
Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца
Экономика
В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Спорт
Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Политика
Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный Двор
Мир
Француз выиграл первый в 2024 году джекпот в €88 млн в лотерее EuroMillions
Сюжет:

Российские военные поразили базу горючего для военной техники ВСУ

0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска поразили базу горючего для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три склада. Об этом в среду, 17 января, сообщило Минобороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Также были поражены радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», сообщает «Газета.Ru».

Помимо этого, были нанесены удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», а также Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — добавили в министерстве.

«Не было даже раненых — помогли средства радиоэлектронной борьбы»
Как живут и воюют добровольцы на артемовском направлении

Также в среду начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск Александр Гордеев сообщил, что российские военнослужащие пресекли три попытки ВСУ усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Он указал, что российская бомбардировочная авиация, а также реактивная и ствольная артиллерия ликвидировали ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиацией противника на этом направлении.

Кроме того, Минобороны сообщило, что расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024