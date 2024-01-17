Российские военные поразили базу горючего для военной техники ВСУ

Российские войска поразили базу горючего для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три склада. Об этом в среду, 17 января, сообщило Минобороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Также были поражены радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», сообщает «Газета.Ru».

Помимо этого, были нанесены удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», а также Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — добавили в министерстве.

Также в среду начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск Александр Гордеев сообщил, что российские военнослужащие пресекли три попытки ВСУ усилить свои передовые позиции на южнодонецком направлении. Он указал, что российская бомбардировочная авиация, а также реактивная и ствольная артиллерия ликвидировали ротный командный пункт, пять пунктов временной дислокации и четыре пункта управления беспилотной авиацией противника на этом направлении.

Кроме того, Минобороны сообщило, что расчеты подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ уничтожили живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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