Решетников заявил о способности России обогнать экономику Японии

России под силу в ближайшие три-четыре года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности, заявил 17 января министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. За ним расположились США, а тройку замкнула Индия. На четвертом месте оказалась Япония, за ней следует Россия.

«Перед нами экономика Японии, у нас не такой с ними большой разрыв, и если дифференциал в темпах роста сохранится — экономика Японии растет меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, — то, в принципе, мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение трех-четырех лет, нам вполне по силам обогнать по размерам сопоставимым и японскую экономику», — отметил министр на встрече президента РФ с членами правительства.

Ранее, 14 января, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия укрепляется по всем направлениям, в том числе в экономике. Он обратил внимание на то, что экономика России стала первой в Европе по паритету покупательной способности и пятой в мировом рейтинге.

До этого, 26 декабря, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что Россия уже «дышит в спину Японии» в гонке за четвертое место в рейтинге экономик стран. По его словам, в рейтинге серьезно поднялись азиатские экономики.

В ноябре 2023 года президент РФ заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. По его словам, за девять месяцев 2023-го ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом в 2022-м.