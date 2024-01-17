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Суд в Москве оштрафовал американскую DigitalOcean на сумму более 30 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar
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Мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф в размере 30,8 млн рублей американской компании DigitalOcean за то, что она продолжила работу в России без открытия представительства. Об этом 17 января сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«DigitalOcean, LLC признан виновным в совершении административного правонарушения <...> и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 млн 810 тыс. 55 руб», — говорится в сообщении в Telegram.

Вынесенное судом решение в отношении американского провайдера облачных инфраструктур предусмотрено ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ («Осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, или открытия представительства, или учреждения российского юрлица»).

По данным, приведенным пресс-службой судов, подобные решения вынесены относительно компаний DreamHost LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine Inc, HostGator.com LLC и Network Solutions, LLC. Им были назначены штрафы по 6 млн рублей.

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Ранее в этот день московский мировой суд назначил Amazon штраф в размере 200 млн рублей за административное нарушение по той же статье. Представитель компании в судебном заседании участия не принимал, однако уведомление на двух языках (на русском и английском) было направлено привлекаемому лицу.

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят в 2021 году и вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещают более 500 тыс. человек. Компании, которые отказались выполнять требования, могут получить запрет на распространение рекламы о сайте или на нем самом, принимать платежи. Также суд может частично или полностью ограничить доступ к ресурсу.

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