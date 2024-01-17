Музей «Ясная Поляна» посетили 7 тыс. туристов в новогодние праздники

Музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области посетили почти 7 тыс. туристов в новогодние праздники, несмотря на морозную погоду. За 2023 год с экскурсиями и на мероприятиях в усадьбе и ее филиалах побывали 357,7 тыс. человек.

Такие данные сообщает «ТСН24» со ссылкой на пресс-службу музея-усадьбы. Экскурсии проводились регулярно даже в первые дни года в Ясной Поляне, в усадьбах Никольское-Вяземское и Малое Пирогово, на железнодорожных станциях «Козлова Засека» и «Ясенки», в культурно-выставочном центре «Л. Н. Т» и в Музее земства и градостроительной истории в Крапивне.

Кроме того, были организованы мастер-классы по флористике, росписи керамики, изготовлению куклы-закрутки и крапивной нити.

Ранее сообщалось, что военный артефакт XVI–XVII веков — боевой клевец — был найден в Щекинском районе Тульской области. Оружие, обнаруженное специалистами Тульской археологической экспедиции, пополнило фонд «Куликово поле». Находка стала уникальной не только для региона, но и для Центральной России.