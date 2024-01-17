Военный эксперт назвал уязвимые места танков Leopard 2

Танки Leopard 2 являются достаточно уязвимыми, несмотря на множество достоинств, таких как подвижность и хорошая электроника. Политолог, военный эксперт Алексей Живов назвал лобовую проекцию единственным достаточно защищенным местом.

«Дело в том, что Leopard, в принципе, довольно уязвимая боевая машина, бронирование и у первого, и у второго слабое. Это связано с тем, под какую концепцию войны создавался танк. Наш «Ланцет» наверняка может поразить Leopard и в борт, и в крышу, и в заднюю проекцию. Не удастся, наверное, только в лобовую», — отметил Живов в среду, 17 января, в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, танки достаточно уязвимы к атакам беспилотников, поскольку они могут подлететь к боевой машине с любой стороны. Он напомнил, что современные «Ланцеты» также имеют средства автоматического захвата цели, что облегчает работу оператора.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские разведчики уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» вражеский танк Leopard 2 в районе Терн на купянском направлении, сообщает телеканал «Звезда».

15 января в Центральном доме Российской армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившихся в ходе спецоперации, и вручение четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью 2023 года. Им вручили сертификаты номиналом 500 тыс. рублей.