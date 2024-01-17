В МИД Финляндии не увидели в России прямой военной угрозы

Финляндия не видит в России прямой военной угрозы. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в среду, 17 января, на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Таким образом глава финского МИДа прокомментировала недавние заявления Швеции о возможной войне с Россией.

«Мы не считаем, что Россия представляет прямую военную угрозу для Финляндии. Но мы должны быть готовы к ней. И мы работаем с нашими союзниками над созданием надежных средств сдерживания», — сказала она в интервью радио Schweizer Radio und Fernsehen.

Отвечая на вопрос, опасается ли Финляндия, имеющая общую границу с Россией, нападения со ее стороны, Валтонен заявила, что финское руководство «не боится нападения России».

По ее словам, Финляндия всегда полагалась на свою национальную оборону, а недавно страна стала членом НАТО. Учитывая протяженность границы с Россией и советское прошлое, страна не могла позволить себе «просто оставаться нейтральной», добавила она.

При этом министр отметила, что предоставление Финляндией американским военным доступа к 15 базам на своей территории не является, с ее точки зрения провокацией в отношении РФ. По словам Валтонен, страна вступила в НАТО «не для того, чтобы угрожать и провоцировать Россию, а ради собственной безопасности».

7 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан страны быть готовыми к войне. Он пояснил, что этот его призыв означает, что на фоне ситуации на Украине мысль о стабильном мире больше не является неизменной.

Комментируя это заявление, вызвавшее широкий резонанс среди населения Швеции, премьер-министр страны Ульф Кристерссон 16 января заявил, что реакция общества на него чрезмерна. Как отметил премьер, «ничто не указывает на то, что война сейчас на пороге, но совершенно очевидно, что риск войны значительно вырос».

В том же месяце бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выказал мнение, что власти США провоцируют военный конфликт Финляндии с Россией, размещая американские войска на финской территории.

Финляндия и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны в середине декабря. Согласно документу, американские войска среди прочего получат доступ к 15 военным базам на финской территории.

Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле 2023 года.