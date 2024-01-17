Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Экономика
Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года при уточнении данных
Общество
Более 100 млн человек стали пользователями портала «Госуслуги»
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Экономика
Российские рыбаки в 2023 году добыли более 5 млн т рыбы
Экономика
Минфин обнулил остатки евро в Фонде национального благосостояния
Мир
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Мир
Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца
Экономика
В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Спорт
Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Политика
Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный Двор
Мир
Француз выиграл первый в 2024 году джекпот в €88 млн в лотерее EuroMillions
Сюжет:

Глава МИД Ирана исключил решение ближневосточной проблемы с помощью войны

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Yasser Qudih
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решить ближневосточную проблему с помощью войны в секторе Газа не удастся. Об этом 17 января заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен понимать, что война не позволит положить конец ближневосточному конфликту. Не получится уничтожить ХАМАС и освободить заложников, продолжая войну», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась в YouTube.

Абдоллахиян отметил, что без поддержки США Израилю пришлось бы немедленно прекратить операцию в секторе Газа.

Без согласия: ближневосточный кризис меняется, но всё еще далек от разрешения
США пытаются сохранить влияние в регионе, в Израиле продолжается борьба за власть

Ранее, 12 января, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удар США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене приведет только к усилению нестабильности в регионе. Иранский дипломат также указал на то, что атака является нарушением международного права.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024