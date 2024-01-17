Глава МИД Ирана исключил решение ближневосточной проблемы с помощью войны

Решить ближневосточную проблему с помощью войны в секторе Газа не удастся. Об этом 17 января заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен понимать, что война не позволит положить конец ближневосточному конфликту. Не получится уничтожить ХАМАС и освободить заложников, продолжая войну», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась в YouTube.

Абдоллахиян отметил, что без поддержки США Израилю пришлось бы немедленно прекратить операцию в секторе Газа.

Ранее, 12 января, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удар США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене приведет только к усилению нестабильности в регионе. Иранский дипломат также указал на то, что атака является нарушением международного права.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.