Один район Волгоградской области отказался от крещенских купаний

Власти Серафимовичского района Волгоградской области сообщили об отмене крещенских купаний. Ситуация связана с повышением уровня воды в реке Дон.

В администрации отметили, что лед оторвался от берегов, вода начала выходить на поверхность. Организовывать купели и массово выходить на лед в таких условиях опасно для жизни. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру». Помимо купаний, отменен и крестный ход с освящением воды в реке.

В Волгограде в ночь с 18 на 19 января планируют открыть семь иорданей во всех районах, кроме Центрального. В начале недели спасатели обследовали места крещенских купаний и извлекли из воды опасные предметы.

Ранее решение об отмене крещенских купаний приняли власти нескольких муниципалитетов в Свердловской области. Ситуация связана с состоянием льда. Он стал неоднородным и слоистым, местами заметна прослойка воды.