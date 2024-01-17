В Минобороны подтвердили вынужденную посадку вертолета Ми-8 под Брянском
Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Брянской области, экипаж не пострадал, подтвердили 17 января в Минобороны РФ.
«При выполнении планового полета в Брянской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8», — указано в сообщении ведомства.
По предварительным данным военных, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.
Ранее 17 января о том, что в Брянской области совершил аварийную посадку вертолет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате ЧП произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) на участке трассы М-3 вблизи Севского района.
В настоящее время в Брасовском и Комаричском районах региона электричество удалось оперативно восстановить за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах свет должен появиться в ближайшее время, указал глава региона.