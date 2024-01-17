Редчайшую бабочку будут искать в Московской области

Министерство экологии и природопользования Московской области в 2024 году проведет исследования по изучению популяции редкой бабочки — обыкновенного аполлона. Насекомое занесено в Красную книгу региона, Красную книгу России и другие специальные документы, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 17 января.

В настоящий момент мотылек находится под угрозой исчезновения, однако есть надежда на улучшение состояния подмосковной популяции. Для этого и необходимо провести комплексное зоологическое исследование.

В рамках планируемых мероприятий специалисты будут устанавливать новые места обитания вида и разработают специальные меры по сохранению свойственных для него биотопов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Обыкновенный аполлон — крупная дневная бабочка с размахом крыльев от 5 до 9 см. Крылья у насекомого снежно-белого цвета, с рисунком из отдельных черных и красных пятен (на заднем крыле расположены два глазчатых красных пятна в черной обводке с белыми глазками). Бабочка видна лишь в полуденные часы, лет у нее происходит с июня по август.

В 2018 году несколько экземпляров данного вида были обнаружены на территории городских округов Луховицы и Егорьевск, что стало приятной новостью после длительного затишья.

Ранее в январе сообщалось, что пять видов животных и растений включили в Красную книгу Московской области в 2023 году. Среди них — обыкновенный хомяк, бабочка бархатница дриада и гриб трутовик лакированный.