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Медведев счел стопроцентной вероятность нового вооруженного конфликта с Украиной

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 17 января, назвал вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентной. Об этом в среду, 17 января, он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, кто бы ни находился у власти на Украине, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой стране. Зампредседателя объяснил, что вероятность нового конфликта может сохраняться неопределенно долг: он может случиться и через 10, и через 50 лет.

«<…> существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС (Европейским союзом. — Ред.), ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО», — подчеркнул Медведев.

Помимо этого, он указал, что существование Украины смертельно опасно для самих граждан при любой власти.

«Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», — объяснил зампредседателя Совбеза.

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12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал договор о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Лондон в рамках нового пакета военной помощи Киеву в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

Кроме того, в тот же день газета «Украинская правда» сообщила, что во время переговоров между Зеленским и Сунаком возникли противоречия касательно формулировок. Украинский лидер использовал понятие «гарантии» и формулировку «гарантии безопасности». Британский премьер, в свою очередь, называл это «заверениями в безопасности», причем неоднократно указал на важность именно такой формулировки.

16 января посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркнул, что такой документ не имеет обязывающей силы, а лишь сводится к различным обещаниям. В таком соглашении говорится, что Украины не предусмотрено переговорное решение конфликта с РФ и что она должна продолжать вести боевые действия, а Британия будет поставлять ей оружие.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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