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Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве

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Фото: commons.wikimedia.org/sfu
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Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в честь дня освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году. Об этом 17 января сообщил «РИА Новости» посол России в Польше Сергей Андреев.

«Сегодня на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоялось возложение венков по случаю 79-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков», — цитирует его агентство.

В церемонии приняли участие глава диппредставительства руководитель посольства по военно-мемориальной работе, торговый представитель, а также временный поверенный в делах Белоруссии.

По словам Андреева, посольство уведомило МИД Польши о своих планах заранее, церемония прошла спокойно. В ответной ноте польское дипведомство заявило, что не рекомендует возлагать венки, так как День освобождения Варшавы официально не отмечается. Помимо этого, «на фоне международной ситуации» церемония возложения будет рассматриваться «как недружественные действия», добавили в министерстве.

«Это никак на наших планах не отразилось», — подытожил посол.

По разным оценкам, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тыс. советских воинов. В память о павших солдатах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей. Мемориал площадью почти 20 га был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.

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Ранее, 9 декабря, сотрудникам посольства России в США не разрешили почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в период с 1942 по 1945 год. Так, уже второй год подряд послам не удается посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» в окрестностях города Анкориджа на юге штата.

В августе 2023 года сообщалось, что крупнейший в Литве мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, павшим в Великой Отечественной войне, хотят демонтировать.

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