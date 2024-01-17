Дело возбудили по факту гибели мужчины в лобовом ДТП в Ухте
В Ухте (Республика Коми) возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате лобового столкновения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
Авария произошла утром 16 января на 339-м км автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. По данным следствия, 47-летняя водитель Mitsubishi Pajero не справилась с управлением, машина выехала на встречку и врезалась в легковой Hyundai.
В результате ДТП 53-летний водитель Hyundai скончался на месте, пишет ИА «Комиинформ». Водитель Mitsubishi получила травмы различной степени тяжести. По данным ГИБДД, женщина ни разу не привлекалась за нарушение правил дорожного движения, ее водительский стаж — с 2009 года.
В отношении автомобилистки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Все обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.
Тем же утром на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области столкнулись рейсовый автобус Волгоград – Москва и легковой автомобиль «Лада Гранта». Погибла семилетняя девочка.