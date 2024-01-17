Четверых жителей Благовещенска обвинили в организации азартных игр

В Амурской области четверых жителей Благовещенска обвинили в незаконной организации и проведении азартных игр. Их отправили под домашний арест.

ИА PriamurMedia со ссылкой на СУ СКР по региону пишет, что азартные игры проводились с использованием персональных компьютеров, подключенных к интернету с выходом на игровую платформу, запрещенную в России. Деятельность осуществлялась в период с октября 2023 года по январь 2024 года в нежилых помещениях.

В этих помещениях, а также по месту жительства фигурантов дела были проведены обыски. Следователи изъяли документацию, компьютерную технику, денежные средства и другие вещественные доказательства противозаконной деятельности.

Расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры.

Амурская служба новостей отмечает, что за две недели сотрудники регионального УМВД сумели пресечь в Благовещенске работу шести игорных заведений. Более 100 компьютеров и деньги изъяли из помещений на улицах Чайковского, Красноармейской, Островского, Амурской и Пионерской.