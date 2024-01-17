Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области

В Брянской области совершил аварийную посадку вертолет, пострадавших нет. Об этом 17 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Известно, что в результате ЧП произошел обрыв высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) на участке трассы М3 вблизи Севского района.

«В результате происшествия в четырех районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество», — добавил он в Telegram-канале.

Богомаз отметил, что оперативными действиями сотрудников филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брасовском и Комаричском районах электричество удалось быстро восстановить за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах свет должен появиться в ближайшее время.

Ранее, 4 декабря, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. По данным источника «Известий», на борту было два человека, они не пострадали. Предварительно, Ми-2 совершал плановый облет нефтепровода, в какой-то момент возникли технические неполадки. В результате жесткой посадки вертолет завалился на бок и получил значительные повреждения.