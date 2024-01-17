Опубликован момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе в Шахтах

Момент взрыва перед началом пожара на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области попал на видео. Соответствующие кадры в среду, 17 января, появились в распоряжении «Известий».

На видео показано, как мощный взрыв снес часть постройки.

17 января в Шахтах загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 кв. м. Позже сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь на площади 360 кв. м. В 12:49 пожар удалось ликвидировать.

По последним данным, 10 человек пострадали в результате произошедшего, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он конкретизировал, что шестеро из них госпитализированы: трое с ожогами, другие — с травмами различной степени тяжести. Глава региона добавил, что остальным пострадавшим, получившим легкие травмы, была оказана помощь в травмпункте больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Шахт, после чего их отпустили домой.

О погибших не сообщалось.