В Липецке пожар в сарае унес жизнь кролика и 41 домашней птицы
Сарай загорелся на Озерной улице в Липецке рано утром в среду, 17 января. Пожар унес жизнь более 40 домашних птиц и животных, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
В огне погибли 30 кур, шесть перепелок, пять уток и кролик. Прибывшие на место пожарные вовремя потушили пламя, которое могло перекинуться на жилой дом и надводную постройку. Кроме птиц и животных пострадавших нет, пишет LipetskMedia.
Также в ночь на 17 января на улице Кривенкова сгорели три строительных вагончика, отмечает GOROD48. Днем ранее на улице 6-й Гвардейской дивизии воспламенился утеплитель в многоквартирном доме, а в селе Становое сгорела надворная постройка.
Ранее в январе «Известия» писали о возможных причинах масштабного пожара на складе Wildberries под Петербургом, который причин ущерб более чем в 10 млрд рублей. Следствие рассматривает три основные версии случившегося.