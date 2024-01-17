Пьяный водитель легковушки врезался в автобусную остановку в Керчи

В Керчи (Республика Крым) легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Как выяснилось, водитель находился в состоянии опьянения, сообщает МВД по Крыму.

Инцидент произошел около полуночи 16 января на улице Маршала Еременко в районе дома № 9. Предварительно установлено, что 57-летний водитель ВАЗ-2109 при движении от Вокзального шоссе в сторону автовокзала не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в остановочный комплекс, после чего продолжила движение по пешеходной зоне и наехала на скамейку.

«В результате ДТП транспортное средство и элементы городской инфраструктуры были повреждены, водитель от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «Крыминформ», прибывшие сотрудники ДПС установили, что автомобилист, судя по внешним признакам, находится в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Кроме того, выяснилось, что ранее водитель уже отказывался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем был лишен водительских прав.

В отношении автомобилиста составлен ряд протоколов. Машина изъята и помещена на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость».

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