Более 600 спасателей проследят за безопасностью на Крещение в Якутии
На территории Якутии более 600 врачей и спасателей проследят за безопасностью во время крещенских купаний. К мероприятиям привлекут около 140 единиц техники. Об этом ИА YakutiaMedia рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Сотрудники МЧС также должны обеспечить правильную подготовку купели. Ее глубина должна быть не более 1,2 м, а скорость течения в водоеме — не превышать 0,25 м/с. Для безопасности граждан в купель-иордань специалисты опустят металлическо-дощатый блок со ступеньками, перилами и бортами.
ИА SakhaNews сообщает, что в среду, 17 января, на территории Зеленого луга в Якутске установили «Крещенский городок». Там установили палатки, расчистили подъездные пути и места для стоянки автомобилей, сейчас монтируют ледяные скульптуры.
По подобию этого городка должны быть подготовлены и купели в улусах. Главы всех муниципальных образований получили от ГУ МЧС, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора соответствующие рекомендации.