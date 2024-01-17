Еще один лотерейный миллионер появился в Псковской области
Еще один лотерейный миллионер появился в Псковской области в наступившем 2024 году. Клиент «Почты России» в Великих Луках купил лотерейный билет на почте и выиграл 3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФПС в среду, 17 января.
Мужчина участвовал в розыгрыше моментальной лотереи «Зима». Счастливый билет он купил за 150 рублей в почтовом отделении на Некрасова, д. 1.
Как отмечает Псковское агентство информации, с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.
По информации Псковской ленты новостей, ранее миллион рублей выиграл житель Пскова. Он купил счастливый билет в отделении «Почты России» на улице Труда, 49. Еще один житель региона выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» — 17 234 391 рубль.
Ранее сообщалось, что первой телетрансляции советской лотереи «Спортлото» исполнилось 50 лет. Розыгрыш прошел из студии Центрального телевидения СССР 10 января 1974 года.