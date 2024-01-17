Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев 17 января вышел в третий круг Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), одержав победу над соперником из США Кристофером Юбэнксом.
Матч продлился 1 час 39 минут и завершился в трех сетах с одинаковым счетом — 6:4, 6:4, 6:4.
Пятая ракетка мира Рублев в третьем круге турнира Большого шлема сыграет с еще одним представителем США Себастьяном Кордой, добавила «Газета.Ru».
Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.
Рублев — олимпийский чемпион в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2021 года в составе сборной России.
Ранее в этот день российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open с уверенной победой над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Так Андреева стала вторым самым молодым игроком в Открытой эре.
Также 17 января теннисистка Мария Тимофеева обыграла датчанку Каролин Возняцки во втором круге Australian Open. Матч длился 2 часа 23 минуты, встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:1.
Накануне первая ракетка России Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open, обыграв в первом круге американку Пейтон Стирнс.
15 января во второй круг Australian Open вышел и российский теннисист Даниил Медведев. В первом круге 27-летний россиянин встречался с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1