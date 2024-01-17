Политолог объяснил причину согласия Польши разместить у себя немецкие войска

Поляки могут готовиться к войне с Россией, так как в этом они видят свое историческое предназначение, чтобы взять реванш у РФ, заявил 17 января в разговоре с «Известиями» политолог Юрий Светов.

«Они полагают, что вот эти три раздела Польши, которые были и в результате чего прекратила существование независимая Польша, вину за это несет только Россия. Хотя напомню, что в третьем окончательном разделе Польши после разгрома Наполеона участвовали Россия, Пруссия и Австрия. Наименьшая часть Польши досталась России. Но тем не менее [они считают] Россия виновата во всем, что происходило, и они же пытались взять реванш, воюя в составе войск Наполеона, пришли тогда на территорию России, но проиграли. Возможно, что через 200 лет показалось, что теперь уже с американцами можно прийти и победить Россию», — пояснил он.

Эксперт указал на то, что постсоциалистическая Польша сказала, что она главный союзник США, и превратила себя в хаб, через который идет оружие на Украину.

«Поставлена цель, чтобы 5% национального бюджета Польши шли на оборону. Они хотят увеличить армию. В последнее время они даже называли цифру 300 тыс. человек, а желающих, как я понимаю, такого количества так просто не найдешь, поэтому будут по примеру Украины отлавливать. Посмотрим, побегут ли поляки в другие страны прятаться от мобилизации. Но в целом да, идет подготовка к войне с Россией», — рассказал политолог.

Ранее, 15 января, замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна сообщил, что Варшава согласна на размещение немецких войск на территории страны. По его словам, Польша будет приветствовать любую помощь и сотрудничество со стороны своих союзников, пока за пределами ее восточной границы продолжается конфликт России и Украины.

Кроме того, 16 января стало известно, что в Польше ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. В документе прописаны последствия для уклонистов, которым будет грозить лишение свободы на срок от трех лет. Игнорирующие повестку призывники для «постоянного уклонения от службы» могут получить тюремный срок от пяти лет.

Тогда же министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство премьер-министра Дональда Туска собирается продолжать усилия по модернизации армии государства. По его словам, уже подписаны несколько контрактов на поставку вооружений.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что заявления польской стороны о готовности разместить на территории страны военные подразделения демонстрируют глобальный русофобский курс стран альянса и их стремление повысить напряженность в Европе. Она отметила, что усиление активности военных потенциалов НАТО вблизи границ России и Союзного государства России и Белоруссии носит провокационный характер.