Минфин: на счетах Фонда национального благосостояния России закончились евро

Активы Фонда национального благосостояния (ФНБ), выраженные в евро, обнулились. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов в среду, 17 января.

В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Центробанке (ЦБ) РФ в суммах 114, 95 млрд китайских юаней, 232,6 т золота в обезличенной форме и €573,7 млн была реализована за 2,9 трлн рублей.

«Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток», — отмечается в публикации

Фонд национального благосостояния пополнился облигациями компаний РЖД, «Российские автомобильные дороги», «Фонд развития территорий», «Авиакапитал-Сервис», АО ГТЛК и других компаний на сумму 293 млрд рублей в декабре 2023-го. Помимо этого, объем ФНБ на 1 января составил 11,965 трлн рублей. Это 8% валового внутреннего продукта (ВВП), который прогнозировался на 2023 год, добавили в министерстве.

До этого, 10 января, министр финансов России Антон Силуанов доложил президенту страны Владимиру Путину об итогах 2023 года. По его словам, ситуация с финансами в стране устойчивая.

Ранее, 21 декабря, Силуанов сообщил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 11,8 трлн рублей. По его словам, свободные ресурсы ФНБ, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей. По его словам, государство обеспечено финансами для выполнения всех обязательств.