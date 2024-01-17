Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года при уточнении данных

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России после уточнения данных по итогу 2023 года может превысить 3,5%. Об этом 17 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в формате видеоконференции.

«[Премьер-министр РФ] Михаил Владимирович [Мишустин] считает, что тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, — 3,5%, — на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться чуть повыше», — отметил глава государства.

Путин уточнил, что данный рост основан прежде всего на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе. Кроме того, хорошие показатели продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм и грузооборот.

При этом российский лидер указал на существование вызовов, одним из которых стала инфляция в 7,4%. Он выразил надежду на то, что общими усилиями с участием Банка России данную задачу удастся решить.

Также Путин назвал рост зарплат на 7,7% за 10 месяцев 2023 года неплохим результатом. В то же время он призвал сопоставлять данный показатель с инфляционными процессами.

Ранее, 14 января, Путин заявил об укреплении России по всем направлениям, в том числе в экономике. В то же время он отметил, что предстоит многое сделать для укрепления суверенитета в технологической и экономической сферах.

До этого, 11 января, глава государства заявил, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то, что страну «душат и давят со всех сторон».

1 января президент РФ сообщил, что по итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,5%, не только отыграв падение, но и перейдя к росту.