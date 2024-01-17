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Блинкен заявил о призыве стран Ближнего Востока к США о присутствии в регионе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Meshaq Hylton
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Ближнего Востока хотят американского присутствия в регионе.

«В регионах, таких как Ближний Восток, где существуют глубокие и мучительные вызовы, я слышу практически от каждой страны, что они хотят, чтобы мы присутствовали, чтобы мы были «за столом», они хотят, чтобы мы играли ведущую роль», — сказал он 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, без американского присутствия либо ведущую роль в регионе будет играть тот, кто не отражает интересов США, либо «образуется вакуум».

«Мы знаем, что вакуум сначала заполняется плохим, прежде чем заполнится чем-то хорошим», — отметил Блинкен.

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Зачем Вашингтону союзники и эскалация в регионе

Ранее, 14 января, агентство Axios сообщило, что президент США Джо Байден разочарован отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам Вашингтона в отношении сектора Газа. Отмечается, что США ожидают от Израиля больших усилий в поддержке грузов с гуманитарной помощью в анклав и доступа палестинской администрации к замороженным налоговым доходам.

9 января Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля в геноциде сектора Газа беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР в Международный суд ООН «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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