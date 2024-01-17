В Израиле впервые в мире одобрили продажу искусственного мяса из говядины
Израиль стал первой страной в мире, где была одобрена продажа населению культивированного мяса на основе клеток говядины. Об этом в среду, 17 января, сообщил минздрав государства на своем сайте.
«Учитывая растущий мировой спрос на белки и важность производства продуктов неживого происхождения, министерство здравоохранения работает над утверждением альтернативных источников питания», — говорится в сообщении.
Таким образом, в рамках пилотной программы ведомства по изучению альтернативного белка был одобрен «новый пищевой» продукт, в основе которого содержатся культивированные клетки, происходящие от крупного рогатого скота, а не от курицы, уточнили в ведомстве.
В целях сохранения здоровья населения, культивированное мясо проходит сложный и комплексный процесс проверки. При этом каждый новый продукт питания рассматривается индивидуально, заявили в минздраве.
«После прохождения всех оценок [компании Alf Farms] было дано разрешение на продажу продукта широкой общественности в Израиле», — уточнили в ведомстве.
В июле 2023 года сообщалось, что в Испании будут производить мясо в лабораторных условиях. Проект принадлежит бразильской компании JBS, которая к середине 2024 года построит фабрику на территории королевства. В цехах смогут производить более 1 тыс. метрических тонн мяса в год.