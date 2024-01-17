Аналитики показали динамику цен самых популярных в России автомобилей

Среди самых продаваемых в России автомобилей сильнее всего в процентном отношении подорожал внедорожник Lada Niva Travel. Если в январе прошлого года он стоил 998,9 тыс. рублей, то к началу 2024 года его минимальная цена выросла на 20% — до 1,2 млн рублей. Об этом 17 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Минимальная цена Lada Vesta за год увеличилась до 10,5% (до 1,24 млн рублей). Китайский кроссовер Omoda C5 стал дороже на 10,3% (до 2,68 млн рублей).

Другие популярные в РФ модели, Lada Granta, Haval Jolion, Lada Niva Legend, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Monjaro, выросли в цене в диапазоне от 2 до 4,3%.

Менее других тенденция к росту цен отразилась на китайском кроссовере Chery Tiggo 7 Pro Max. Он оказался единственным в десятке моделей-лидеров, который в январе 2024 года стоит чуть дешевле (–0,3%), чем год назад, отметили аналитики.

Также выяснилось, что теперь только у двух моделей из десяти минимальная цена не превышает 1 млн рублей — у Lada Granta и Niva Legend.

Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 20,7% за год, сообщило 16 января Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.

Самой популярной маркой в сегменте автомобилей с пробегом в России в 2023 году оказалась Lada, на нее пришлось 23,6% вторичного рынка и 1,57 млн перепродаж. Об этом 17 января сообщает «Открытие Авто». По данным аналитиков, рыночная доля отечественных брендов составила 26,6%, японских — 27,3%, немецких — 14%, корейских — 13%.