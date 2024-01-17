Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»

Олег Кононов назначен на должность главного тренера ФК «Торпедо Москва». Об этом 17 января сообщили в пресс-службе клуба.

«Контракт с бронзовым призером чемпионата России и победителем Высшей лиги Латвии рассчитан на 2,5 года», — написали представители ФК в Telegram.

Предшественником Кононова был Артем Горлов, который, как отмечается, покинул команду накануне по обоюдному согласию с клубом. Вместе с ним ушли тренер по физподготовке Ольга Смирнова и тренер вратарей Анатолий Рожков.

Ранее Кононов был тренером московского «Спартака», «Краснодара», «Ахмата», тульского «Арсенала» и подмосковного «Сатурна».

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

До этого, 10 января, восьмикратный чемпион России по футболу в составе ФК «Спартак» Андрей Тихонов стал главным тренером красноярского «Енисея». Тихонов сменил на посту Эдуарда Штейнбрехера, который ушел из клуба в декабре 2023 года.