Подарки за первое голосование на выборах — как получить, что дарят

Выборы — важное событие в жизни страны и ее граждан. Одной из отличительных черт современных избирательных кампаний является активное привлечение молодых людей, особенно тех, кто голосует в первый раз. Для этого во многих регионах России «дебютантам» предлагают небольшие памятные сувениры. О том, какие подарки можно получить за первое участие в выборах, читайте в материале «Известий».

Дают ли подарки за первое голосование на выборах

Памятные подарки для тех, кто впервые участвует в федеральных или региональных выборах, уже давно стали традицией во многих российских регионах. Таким образом власти поощряют молодых людей активнее участвовать в политической жизни страны и проявлять свою гражданскую позицию.

Сувениры юным избирателям выдавали на выборах президента в 2018 году, выборах в Госдуму и законодательное собрание в 2021 году, а также в рамках единого дня голосования в 2023 году.

В некоторых регионах подарки могут получить и опытные избиратели. Например, в Москве проводится акция «Миллион призов» для участников электронного голосования. Ее партнерами выступают различные торговые сети, кинотеатры, рестораны, аптеки и благотворительные организации столицы. В прошлом году в рамках акции разыгрывались баллы, которые москвичи могли потратить у партнеров программы. А в Тюмени единый день голосования 2023 года сопровождался фестивалем «Тюменская осень», во время которого избиратели могли пройти викторину и получить ценные призы.

Подарки на выборах за первое голосование — условия получения

Условия получения подарков за первое участие в выборах могут незначительно отличаться в зависимости от региона. Чаще всего сувениры достаются людям, которым на момент голосования недавно исполнилось 18 лет, но в некоторых случаях учитывается только факт «дебюта» избирателя.

Чтобы получить подарок, достаточно сообщить о факте первого голосования при регистрации на избирательном участке.

Что дают за первое голосование на выборах

Список подарков за первое голосование на выборах устанавливают в каждом регионе отдельно. Обычно это сувениры с символикой города или избирательной кампании: канцелярские принадлежности, кепки, футболки, сумки, брелки, блокноты, обложки на паспорт и т.д. Нередко к ним добавляют экземпляр Конституции России.

Некоторые регионы проявляют больше креатива и дарят избирателям что-то необычное. Так, в 2023 году молодые люди в Тульской области получили книги по краеведению. А в 2018 году на Камчатке тем, кто проголосовал впервые, выдавали «Дипломы гражданской зрелости».

Иногда к подобным акциям подключаются молодежные некоммерческие организации. Они могут проводить розыгрыши более ценных призов, например, путевок, смартфонов, телевизоров и т.д.

Ранее «Известия» рассказали, какие выборы прошли в единый день голосования в 2023 году.