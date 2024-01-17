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«Автодор» призвал автомобилистов отказаться от дальних поездок в снегопад

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Фото: «Автодор»
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Госкомпания «Автодор» призвала водителей отложить поездки по нескольким трассам в среду и четверг, 17 и 18 января, в виду непогоды.

«В ближайшие сутки на всей сети наших автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождаемый повышением температуры до околонулевых значений. <…> Просим всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

По данным пресс-службы «Автодора», 17 января наблюдаются обильные осадки будут на трассе М-12 «Восток» в Республике Татарстан. Помимо этого в Ростовской области и на Кубани при температуре около нуля градусов ожидаются дожди.

Московская область станет эпицентром непогоды, снегопад в регионе начнется ближе к 18 января. Помимо этого осадки в тот день прогнозируются на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, М-3 «Украина», М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях, М-12 «Восток» в Московской и Владимирской областях, а также на ЦКАД.

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Ранее в этот день сообщалось, что движение по трассе Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск на подъезде к Самаре с 200-го по 219-й км приостановлено из-за непогоды. На данном участке было задействовано семь экипажей ДПС. Сотрудники полиции оказывают помощь всем водителям, попавшим в аварийную ситуацию.

Также 17 января из-за непогоды приостановили движение на участке 684–836 км трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали. Водителей также призывали отложить дальние поездки в ближайшие сутки.

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