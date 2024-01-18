МТС объявила об отключении сетей 3G внутри ЦКАД

МТС перевела в стандарт LTE оставшиеся в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) базовые станции 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На остальной территории московского региона МТС полностью отключит сеть UMTS 2100 в 2025 году.

«Мы завершили важный и ответственный проект по рефармингу частот UMTS 2100 внутри ЦКАД. Теперь практически все базовые станции 3G этого диапазона на обширных территориях переведены в современный стандарт LTE, — отметил технический директор московского региона компании Владислав Медведев.

В прошлом году МТС ускорила работы по рефармингу: в столице, включая Новую Москву, а также в области внутри ЦКАД доля базовых станций LTE 2100, полностью переведенных из UMTS, составила в декабре 99% по сравнению с 78% на начало 2023 года.

Всего в столичном регионе за год в стандарт LTE 2100 перевели более 930 площадок, а доля базовых станций 4G, работавших ранее в 3G, увеличилась до 84%.

Медведев пообещал, что клиенты «со старыми 3G устройствами, не поддерживающими LTE, не останутся без связи». «Они продолжат пользоваться голосовыми и дата-сервисами в другом диапазоне — UMTS 900 МГц, охват которого превышает UMTS 2100», — добавил он.

Среди абонентской базы МТС в московском регионе в конце 2023 года доля 3G устройств без поддержки LTE составила менее 2%.

С 2018 года компания развернула сети LTE 2100 в 49 регионах России, а в 2024 году планирует начать работы по рефармингу UMTS 2100 еще как минимум в 11 регионах.