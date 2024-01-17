Девочка погибла от удара током неисправной электроплиты в Уссурийске

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении смерти ребенку по неосторожности. Его племянница погибла от удара током после того, как прикоснулась к кухонной плите. Мужчина купил плиту в неисправном состоянии.

Следствие установило, что в период с июня по август 2022 года мужчина для налаживания быта приобрел бывшую в употреблении стационарную электрическую плиту, которая частично была в неисправном состоянии. По объявлению он нашел человека для установки плиты, а тот при установке допустил ряд ошибок. Перед запуском хозяин квартиры не провел испытаний и не обеспечил техническое обслуживание плиты.

В квартире вместе с ним проживали его родственники с детьми. 4 июня на кухне трехлетняя племянница мужчины прикоснулась к корпусу плиты, получила удар электрическим током и скончалась, пишет ИА UssurMedia со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.

В конце декабря сообщалось, что двое детей пострадали в Москве в результате короткого замыкания елочной гирлянды. Инцидент произошел в многоквартирном доме на Лобненской улице. В результате замыкания гирлянда полностью сгорела.