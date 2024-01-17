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Захарова: Лондон пытается не дать НАТО утратить интерес к украинскому кризису

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Великобритания прилагает максимальные усилия, чтобы не дать союзникам по G7 и НАТО потерять интерес к украинскому кризису. Об этом в среду, 17 января, заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинцам просто вручили завернутый в яркую обертку набор обещаний в основном консультативной и советнической помощи, обставили всё это красивыми заверениями поддержки Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы», — сказала она.

Захарова указала, что договор между Великобританией и Украиной свидетельствует о том, что Киеву просто не дадут выйти из конфликта переговорным путем.

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12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал договор о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Лондон в рамках нового пакета военной помощи Киеву в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

Кроме того, в тот же день газета «Украинская правда» сообщила, что во время переговоров между Зеленским и Сунаком возникли противоречия касательно формулировок. Украинский лидер использовал понятие «гарантии» и формулировку «гарантии безопасности». Британский премьер, в свою очередь, называл это «заверениями в безопасности», причем неоднократно указал на важность именно такой формулировки.

Позднее, 13 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что двустороннее соглашение между Украиной и Великобританией подразумевает, что Киев будет готов оказать поддержку Лондону, если на него будет совершено нападение «со стороны России».

16 января посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркнул, что такой документ не имеет обязывающей силы, а лишь сводится к различным обещаниям. В таком соглашении говорится, что у Украины не предусмотрено переговорное решение конфликта с РФ и что она должна продолжать вести боевые действия, а Британия будет поставлять ей оружие. Он также акцентировал, что в соглашении говорится, что Украина должна быть в НАТО, а это фактически является провокационным заявлением, направленным против РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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