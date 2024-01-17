Карта спецоперации на Украине 17 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражена атака бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

На краснолиманском направлении отражены три атаки бригад нацгвардии и ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено огневое поражение живой силе противника в районах Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На донецком направлении отражены шесть атак бригад ВСУ в районах Белогоровки, Красного и Богдановки ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки ДНР. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку «Пион».

На южнодонецком направлении нанесено поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Новомихайловки, Парасковиевки ДНР и Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах Вербового, Каменского, Работино и Мирного Запорожской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений бригад морской пехоты в районах Тягинки и Ивановки Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 658 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».