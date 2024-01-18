«Искра» надежды

Войска Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года прорвали кольцо вокруг осажденного Ленинграда. Сама блокада отсчитывается с 8 сентября 1941 года, когда немецкие части отсекли город от основных коммуникаций и путей снабжения. В Кремле не сразу осознали масштабность угрозы, а потом драгоценное время для адекватного ответа было уже упущено.

Весь 1942 год советское командование предпринимало усилия по прорыву блокады, но каждый раз безуспешно. Провалы военных действий в Генеральном штабе Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) объясняли плохим взаимодействием войск, отсутствием превосходства в силах и средствах материального обеспечения. Поэтому, когда в декабре 1942 года ставка Верховного главнокомандования приступила к подготовке масштабной операции «Искра» по прорыву блокады, главные усилия были направлены на тщательную подготовку войск и достижение превосходства по основным показателям — численности формирований, артиллерии, танкам и авиации.

Ситуация усугублялась сложной географией местности на восточной окраине Рабочего поселка №1 под Шлиссельбургом, где планировался прорыв, — заболоченными районами торфоразработок, глубокими канавами, лесными массивыами. Вся эта небольшая территория (около 15 км) была максимально укреплена противником, на километр фронта приходилось до 25 огневых точек, связанных между собой ходами сообщения и обеспеченных большим количеством боеприпасов. Иными словами, каждые 40 м местности простреливались со всех сторон. К этому надо добавить минные поля, проволочные заграждения и рвы.

Для преодоления столь внушительных преград советские войска в течение месяца скрытно проводили учения. Численность дивизий Волховского и Ленинградского фронта доводилась до 7–10 тыс. человек с плотностью артиллерийской поддержки до 140–160 стволов на 1 км, плюс от 16 до 22 танков на 1 км.

В результате тщательной подготовки против шести пехотных дивизий немцев, имевших в своем составе до 700 орудий и минометов и 50 танков, командованию Ленинградского и Волховского фронтов удалось сосредоточить 20 стрелковых дивизий, семь стрелковых бригад, три лыжные и пять танковых бригад, 4,6 тыс. орудий и минометов и около 500 танков. Численное превосходство над противником было создано: по пехоте — в 4,5 раза, по артиллерии — в шесть раз, по танкам — в 10 раз, а по самолетам — в два раза.

12 января 1943 года в 09:30 на участках наступления советских фронтов началась артиллерийская подготовка, в которой принимали участие более 4,5 тыс. орудий и минометов. За 40 минут до начала атаки пехоты и танков штурмовая авиация обоих фронтов нанесла огневые удары по узлам связи, опорным пунктам. Никогда ранее немецко-фашистские войска под Ленинградом не подвергались такой массированной атаке.

Однако они довольно быстро пришли в себя и стали оказывать ожесточенное сопротивление. Лишь ввод дополнительных резервов позволил советским армиям отодвинуть противника. К исходу 14 января между войсками Ленинградского и Волховского фронтов оставалось расстояние не более 2 км.

Во второй половине дня 18 января части 86-й дивизии под командованием полковника Василия Трубачева очистили от противника Шлиссельбург, а в 18:40 подразделения 284-го стрелкового полка 86-й дивизии, продвигаясь вдоль ладожских каналов на восток, соединились с бойцами 128-й дивизии Волховского фронта. Таким образом, 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана. Образовался коридор шириной от 8 до 13 км.

Иосиф Сталин не был доволен итогами первой фазы операции «Искра». Он, а вслед за ним и Генеральный штаб, считали достижения январского наступления не столь значительными, поскольку Ленинград оставался прифронтовым городом и опасность повторного блокирования сохранялась. Поэтому ставка ВГК настояла на том, чтобы наступление продолжалось до конца февраля 1943 года. Но существенных успехов добиться не удалось. Окончательный прорыв блокады удалось осуществить лишь через год — 27 января 1944 года.

Хотя операция «Искра» завершилась не совсем так, как планировало советское командование, ее успех налицо: враг был отброшен от южного побережья Ладожского озера на 10–12 км, Ленинград получил устойчивое сообщение с другими советскими территориями, стремительно улучшилось снабжение армии и населения продовольствием.

Автор — руководитель Центра истории Великой Отечественной войны Института российской истории РАН

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