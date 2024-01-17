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Захарова прокомментировала согласие Польши разместить у себя немецкие войска

Захарова: Россия не оставит без ответа согласие Польши на размещение войска ФРГ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Заявления Варшавы о готовности разместить на территории Польши военные подразделения ФРГ дополнительно к уже дислоцированным там силам НАТО демонстрируют глобальный русофобский курс стран альянса и их стремление повысить напряженность в Европе, заявила 17 января в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

На территории Польши уже дислоцировано около 10 тыс. американских военных. Там же находится многонациональная боевая тактическая группировка НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии и Хорватии, сообщила дипломат.

«Очевидно, что призывы к размещению на польской территории дополнительных иностранных войск, в которых нет никакой необходимости, если эти страны ориентированы на мир, следует рассматривать лишь как стремление еще больше повысить уровень напряженности в Европе, продлить ситуацию глобального краха общеевропейской безопасности», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что в конце 2023 года ФРГ и Литва подписали соглашение об увеличении численности контингента бундесвера на территории прибалтийской республики до бригады.

«Похоже, польским руководителям не хочется отставать от своих соседей в демонстрации лояльности старшим братьям из Берлина, Вашингтона», — добавила официальный представитель МИДа.

Усиление активности военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи границ России и Союзного государства России и Белоруссии носит провокационный характер и ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности. Этот шаг не останется без ответа со стороны России, резюмировала Захарова.

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Ранее, 15 января, замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна сообщил, что Варшава согласна на размещение немецких войск на территории страны. По его словам, Польша будет приветствовать любую помощь и сотрудничество со стороны своих союзников, пока за пределами ее восточной границы продолжается конфликт России и Украины.

11 января сообщалось, что в Польшу из Чехии прибыли более 100 пилотов боевых вертолетов, логистов и техников, а также три чешских вертолета Ми-17, прошедших проверку соответствия со стандартами НАТО. Одной из главных целей чешского подразделения заявлено укрепление восточного фланга НАТО.

18 декабря 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил о договоренности с Литвой о размещении в прибалтийской республике немецких военнослужащих. Согласно подписанной Берлином и Вильнюсом соответствующей дорожной карте, с 2025 года в Литве будет размещено около 5 тыс. солдат ФРГ.

8 декабря 2023 года журналист Торстен Юнгхольт отмечал, что идея главы минобороны Германии о размещении в прибалтийской стране бригады немецкой армии в целях «сдерживания России» несостоятельна. По его словам, всякий, кто «изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии».

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