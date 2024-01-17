Захарова прокомментировала согласие Польши разместить у себя немецкие войска

Заявления Варшавы о готовности разместить на территории Польши военные подразделения ФРГ дополнительно к уже дислоцированным там силам НАТО демонстрируют глобальный русофобский курс стран альянса и их стремление повысить напряженность в Европе, заявила 17 января в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

На территории Польши уже дислоцировано около 10 тыс. американских военных. Там же находится многонациональная боевая тактическая группировка НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии и Хорватии, сообщила дипломат.

«Очевидно, что призывы к размещению на польской территории дополнительных иностранных войск, в которых нет никакой необходимости, если эти страны ориентированы на мир, следует рассматривать лишь как стремление еще больше повысить уровень напряженности в Европе, продлить ситуацию глобального краха общеевропейской безопасности», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что в конце 2023 года ФРГ и Литва подписали соглашение об увеличении численности контингента бундесвера на территории прибалтийской республики до бригады.

«Похоже, польским руководителям не хочется отставать от своих соседей в демонстрации лояльности старшим братьям из Берлина, Вашингтона», — добавила официальный представитель МИДа.

Усиление активности военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи границ России и Союзного государства России и Белоруссии носит провокационный характер и ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности. Этот шаг не останется без ответа со стороны России, резюмировала Захарова.

Ранее, 15 января, замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна сообщил, что Варшава согласна на размещение немецких войск на территории страны. По его словам, Польша будет приветствовать любую помощь и сотрудничество со стороны своих союзников, пока за пределами ее восточной границы продолжается конфликт России и Украины.

11 января сообщалось, что в Польшу из Чехии прибыли более 100 пилотов боевых вертолетов, логистов и техников, а также три чешских вертолета Ми-17, прошедших проверку соответствия со стандартами НАТО. Одной из главных целей чешского подразделения заявлено укрепление восточного фланга НАТО.

18 декабря 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил о договоренности с Литвой о размещении в прибалтийской республике немецких военнослужащих. Согласно подписанной Берлином и Вильнюсом соответствующей дорожной карте, с 2025 года в Литве будет размещено около 5 тыс. солдат ФРГ.

8 декабря 2023 года журналист Торстен Юнгхольт отмечал, что идея главы минобороны Германии о размещении в прибалтийской стране бригады немецкой армии в целях «сдерживания России» несостоятельна. По его словам, всякий, кто «изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии».