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Один человек погиб в ДТП с двумя фурами в Ставропольском крае

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Два грузовика столкнулись на дороге в Александровском округе Ставропольского края. Один водитель получил смертельные травмы.

Авария произошла утром 17 января. По данным NewsTracker, водитель автомобиля MAN не своевременно заметил, что следовавшее впереди транспортное средство снижает скорость для поворота. В последний момент мужчина резко свернул на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, и в результате протаранил грузовик Mercedes. Обе фуры съехали в кювет и перевернулись.

Водитель MAN скончался на месте происшествия. В ГИБДД уточнили, что мужчину ранее 12 раз штрафовали за различные нарушения. Водителя Mercedes госпитализировали.

16 января в Саратовской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковушкой «Лада Гранта». Водитель отечественного автомобиля погиб, его пассажирка доставлена в больницу.

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