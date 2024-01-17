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Политолог заявил о нарушении ЕС собственной системы принципов из-за Украины
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Политолог заявил о нарушении ЕС собственной системы принципов из-за Украины

Политолог Мезюхо: обход вето Венгрии на помощь Киеву разрушит структуру ЕС
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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» 17 января выразил мнение, что возможное введение Евросоюзом «аварийного тормоза», позволяющему обойти вето несогласных на выделение помощи Украине европейских стран, может стать ударом для всей структуры объединения.

Ранее в среду газета Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов сообщила, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения «аварийного тормоза», который позволит любой стране ЕС, выступающей против финансирования Украины, задержать платежи. Однако этот вариант не позволит ни одному государству наложить вето на финансирование.

«Это серьезный звоночек для всей евроструктуры, выстраиваемой годами. Речь идет о нарушении коллективного принципа в ЕС, если евробюрократы и дальше будут продвигать подобные инициативы. На мой взгляд, таким образом они еще больше расшатают саму структуру Европейского союза, который и так переживает не самые лучшие времена», — объяснил Мезюхо.

По его словам, это является попыткой заставить Венгрию, Словакию и другие несогласные с финансированием Украины страны вести себя более приемлемо с точки зрения отстаивания национальных интересов США на европейском континенте.

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Ранее, 10 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия готовит план Б о выделении помощи Украине вне бюджета Евросоюза к внеочередному саммиту объединения, запланированному на 1 февраля. Венгерский премьер назвал это решение хорошим и подчеркнул, что план Б Еврокомиссии является планом А Венгрии.

За день до этого газета Politico сообщила, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза, в случае если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Лидеры ЕС пытаются оказать давление на венгерского премьера, чтобы он до 1 февраля отменил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву, уточнялось в материале.

В середине декабря 2023 года в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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