План «Буран» объявили в Казани из-за сильной метели в среду, 17 января. За прошедшие сутки в городе выпало 5 мм осадков, или 11% от месячной нормы, вывезено свыше 12 тыс. т снега, сообщает пресс-служба администрации столицы республики Татарстан.

К уборке снега привлекут 800 единиц спецтехники. Работы по расчистке дорог ведутся в усиленном режиме. Особое внимание уделяется расчистке магистралей, остановочных карманов и тротуаров.

Также продолжается вывоз снега из дворовых территории и уборка с крыш, отмечает ИА «Татар-информ». К работе привлечены 1390 дворников и 123 единицы техники.

Кроме того, в Татарстане временно ограничено движение автотранспорта на участках дорог федерального значения из-за непогоды. Водителей призвали отложить дальние поездки в ближайшие сутки. ГУ МЧС по региону предупредило, что днем 17 января на территории республики ожидаются ветер 17–22 м/с, метель, сильный снег и образование снежных заносов.

По данным ГУ МЧС по Татарстану, днем 17 января на территории республики ожидается ветер 17–22 м/с, метель с ухудшением видимости, сильный снег и образование снежных заносов на дороге.