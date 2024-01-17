Почти 10 тыс. жителей Нижнего Новгорода остались без отопления

В Нижнем Новгороде 33 многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии. Восстановительные работы завершатся вечером 17 января.

По данным ИА «НьюсНН», информация об отключении поступила сегодня в 12:30 с улицы Краснодонцев. Причиной аварии стало повреждение трубопровода диаметром 273 мм. Без отопления осталось больше 9,5 тыс. человек.

На текущий момент проводятся земляные работы.

Днем ранее из-за повреждения теплосети на перекрестке улиц Студеной и Славянской ожоги получили десять человек. В их числе — один ребенок, у которого зафиксированы ожоги 2–3% поверхности тела. Он госпитализирован.