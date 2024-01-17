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Карлсон предрек уничтожение Украины из-за помощи от США

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Фото: REUTERS
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Украина будет уничтожена, если США продолжат оказывать ей финансовую помощь. Об этом 16 января заявил американский журналист Такер Карлсон.

«США из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее», — сказал он в эфире своей программы Tucker Carlson Uncensored.

По его словам, выделяемые США средства приведут к «бессмысленным смертям и разрушениям», пишет «Газета.Ru».

Что и требовалось исчерпать: у США больше нет денег для Украины
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14 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что США продолжат оказывать помощь Украине вне зависимости от того, кто победит на американских президентских выборах 5 ноября 2024 года. Кулеба указал на то, что в настоящий момент администрация нынешнего президента США Джо Байдена «понимает, что поставлено на карту», и поэтому Вооруженным силам Украины (ВСУ) не стоит беспокоиться о продолжении поставок помощи со стороны Вашингтона.

Ранее, 11 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств. Он отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

10 января колумнист Макс Бут в своей статье для газеты The Washington Post заявил, что прекращение финансовой помощи со стороны США будет катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и ВС РФ. Это неравенство станет фатальным для Киева.

До этого, 27 декабря, Вашингтон принял решение предоставить Киеву новый пакет помощи на сумму до $250 млн. В финальный пакет 2023 года вошли вооружение и техника. В тот же день Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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