Около 80 тыс. куб. м снега вывезли за сутки с улиц Южно-Сахалинска

Последствия двух снежных циклонов продолжают ликвидировать в Южно-Сахалинске. Они обрушились на регион с разницей в несколько дней. За вторник и ночь на среду на снежные полигоны вывезли 78,8 тыс. куб. м снега, а с 12 января — более 230 тыс. куб. м.

Коммунальные службы в первую очередь обеспечили проезд для транспорта и условия для комфортного и безопасного передвижения пешеходов, бесперебойной работы школ и детских садов, социальных объектов, магазинов.

Весь парк специализированной техники используется для ликвидации последствий циклона и обеспечения безопасного движения на городских улицах. В городском округе работает около 200 единиц снегоуборочной техники.

Со среды, 17 января, все городские школы перешли на очную форму обучения. Из-за двух сильных циклонов в целях безопасности детей 12, 13 и 15 января обучение было дистанционным. 16 января было объявлено дополнительным днем каникул, пишет ИА SakhalinMedia.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили о том, что рекордные снегопады и полуметровые сугробы ожидают жителей Москвы в Крещенский сочельник, 18 января. В ночь на четверг в столице столбики термометров опустятся до –15…–18 градусов, по области Подмосковье — до –15…–20.