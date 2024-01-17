Два человека погибли и один пострадал при пожаре в Магадане

В Магадане произошел пожар в частном доме на улице Пролетарской. Во время тушения спасатели нашли тела двух человек. Еще один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь.

Как рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе региональной прокуратуры, обстоятельства случившегося выясняются. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле ведомства.

Ранее, 16 января, сообщалось о крупном пожаре в жилом доме на востоке Москвы. Погибла женщина. После ликвидации пожара было обнаружено тело пожилой женщины с признаками отравления продуктами горения. Проводится доследственная проверка по факту пожара.