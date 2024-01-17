В Мурманске началась подготовка к крещенским купаниям

Подготовка к крещенским купаниям началась на Семеновском озере в районе «домика моржей» в Мурманске. В среду, 17 января, сотрудники городского аварийно-спасательного отряда приступили к выпиливанию льда для проруби, заявил глава города Игорь Морарь.

По словам мэра, затем на безопасной глубине будет установлена деревянная купель. Прилегающую территорию уже очистили от снега. В ближайшее время дорожки к проруби будут посыпаны, также организуют дополнительное освещение и биотуалеты. Горожане смогут переодеться в «домике моржей» или в отапливаемой палатке.

Ранее инспекторы ГИМС проверили толщину льда на озере, она составила 42 см. Как подчеркнул Морарь, такой покров «способен выдержать не только несколько десятков человек, но и спецтехнику».

Купания запланированы в ночь на 19 января. Безопасность будут обеспечивать спасатели и полицейские. На месте будут дежурить врачи скорой помощи, пишет ИА «Би-порт».

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