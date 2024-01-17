Силы ПВО в Херсонской области сбили нацеленные на школу и медучреждение ракеты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Storm Shadow, нацеленные на школу и медицинское учреждение в Херсонской области. Об этом 17 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«ПВО отразила попытку вооруженных формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты «Шторм шедоу» американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе н.п. Поповка на подлете», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, а также перехватили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Губернатор области Вячеслав Гладков позднее сообщил, что в регионе сработала система ПВО. В Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено семь украинских ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника.

Позднее Гладков сообщил, что система ПВО сбила еще несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Накануне, 16 января, Минобороны РФ сообщило о перехвате трех и уничтожении пяти украинских беспилотников над Воронежской областью. Кроме того, перехвачены еще четыре БПЛА над Белгородской областью. Как отмечается, все летательные аппараты были самолетного типа. В тот же день дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.