Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года
Интернет и технологии
Названы необычные сферы для сотрудников со знанием программирования
Политика
В Госдуме назвали бесчеловечными западные правила международного порядка
Общество
Пожар на заводе в Шахтах Ростовской области ликвидирован
Политика
Песков назвал темы беседы Путина с главой МИД КНДР
Общество
Суд в Москве оштрафовал Amazon на 200 млн рублей
Политика
Песков отметил важность поддержки Путина со стороны граждан
Политика
Захарова назвала договор Лондона и Киева обещаниями без юридической силы
Общество
Росавиация попросила авиакомпании провести внеплановые проверки на вертолетах Ми-8
Мир
Французский историк назвал факторы сближения России и Германии
Авто
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию эмблемы нового бренда
Мир
В ЕС упрекнули Германию из-за одностороннего выделения Украине €7 млрд в 2024 году
Общество
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин
Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти

Силы ПВО в Херсонской области сбили нацеленные на школу и медучреждение ракеты

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Storm Shadow, нацеленные на школу и медицинское учреждение в Херсонской области. Об этом 17 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«ПВО отразила попытку вооруженных формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты «Шторм шедоу» американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе н.п. Поповка на подлете», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ракетный отстрел: российская ПВО отбивает очередные атаки ВФУ на Белгород
Более тысячи детей могут вывезти из города в соседние регионы

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, а также перехватили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Губернатор области Вячеслав Гладков позднее сообщил, что в регионе сработала система ПВО. В Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено семь украинских ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника.

Позднее Гладков сообщил, что система ПВО сбила еще несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Накануне, 16 января, Минобороны РФ сообщило о перехвате трех и уничтожении пяти украинских беспилотников над Воронежской областью. Кроме того, перехвачены еще четыре БПЛА над Белгородской областью. Как отмечается, все летательные аппараты были самолетного типа. В тот же день дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024