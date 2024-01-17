Виновных за мощный потоп на центральной площади ищут во Владивостоке

Во Владивостоке специалисты обследуют инженерные сети на площади Луговой, где произошел порыв. Площадь затопило, мощные потоки воды залили проезжую часть.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию, муниципальная дорожная служба обработала проезжую часть противогололедными реагентами, специалисты городского коммунального хозяйства ищут ответственных за случившееся.

Запросы отправлены в основные ресурсоснабжающие организации — в «Приморский водоканал», ДГК и «ВПЭС». Но там заявили, что авария случилась не по их вине.